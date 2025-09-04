Milano
10:12
41.876
+0,22%
Nasdaq
3-set
23.415
0,00%
Dow Jones
3-set
45.271
-0,05%
Londra
10:12
9.182
+0,04%
Francoforte
10:12
23.701
+0,45%
Giovedì 4 Settembre 2025, ore 10.28
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Andamento laterale per Parigi (+0,02%)
Borsa: Andamento laterale per Parigi (+0,02%)
Il CAC40 prende il via a 7.721,48 punti
In breve
,
Finanza
04 settembre 2025 - 09.03
Inizio di seduta fiacca per l'indice di Parigi, che riporta un cauto +0,02%, a quota 7.721,48 in apertura.
Argomenti trattati
Parigi
(122)
Titoli e Indici
France Cac 40
-0,30%
