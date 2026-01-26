Milano
17:24
44.965
+0,30%
Nasdaq
17:24
25.759
+0,60%
Dow Jones
17:24
49.255
+0,32%
Londra
17:24
10.154
+0,10%
Francoforte
17:24
24.947
+0,18%
Lunedì 26 Gennaio 2026, ore 17.41
Borsa: Andamento laterale per Parigi (-0,15%)
Il CAC40 prende il via a 8.130,55 punti
In breve
,
Finanza
26 gennaio 2026 - 09.03
Inizio di seduta fiacca per l'indice di Parigi, che riporta un cauto -0,15%, a quota 8.130,55 in apertura.
Argomenti trattati
Parigi
(129)
Titoli e Indici
France Cac 40
-0,11%
