Milano 30-dic
44.945 +1,14%
Nasdaq 30-dic
25.463 -0,25%
Dow Jones 30-dic
48.367 -0,20%
Londra 30-dic
9.941 +0,75%
Francoforte 30-dic
24.490 +0,57%

Borsa: Andamento laterale per Shanghai (+0,04%)

L'Indice della Borsa di Shanghai prende il via a 3.965,12 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Shanghai (+0,04%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice della Borsa cinese, che riporta un cauto +0,04%, a quota 3.965,12 in apertura.
Condividi
```