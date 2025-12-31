Milano
30-dic
44.945
+1,14%
Nasdaq
30-dic
25.463
-0,25%
Dow Jones
30-dic
48.367
-0,20%
Londra
30-dic
9.941
+0,75%
Francoforte
30-dic
24.490
+0,57%
Mercoledì 31 Dicembre 2025, ore 02.51
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Andamento laterale per Shanghai (+0,04%)
Borsa: Andamento laterale per Shanghai (+0,04%)
L'Indice della Borsa di Shanghai prende il via a 3.965,12 punti
In breve
,
Finanza
31 dicembre 2025 - 02.38
Inizio di seduta fiacca per l'indice della Borsa cinese, che riporta un cauto +0,04%, a quota 3.965,12 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Andamento laterale per Shanghai (-0,14%)
Borsa: Andamento laterale per Shanghai (+0,1%)
Borsa: Andamento negativo per Shanghai, in flessione dello 0,72% alle 04:48
Borsa: Frazionale rialzo per Shanghai che porta a casa un mediocre +0,69%
Argomenti trattati
Borsa
(647)
Altre notizie
Borsa: Apprezzabile rialzo per Shanghai, in progresso dell'1,35%
Borsa: Giornata cauta per Shanghai (+0,06%)
Borsa: Frazionale rialzo per Shanghai che porta a casa un mediocre +0,64%
Borsa: Giornata cauta per Shanghai (+0,04%)
Borsa: Frazionale rialzo per Shanghai che porta a casa un mediocre +0,58%
Borsa: Giornata cauta per Shanghai (+0,14%)
Guide
Guida ai rating: come leggere AAA, BBB, junk...
Quando accanto a un titolo di Stato o a un’obbligazione si legge AAA, BBB, o magari “junk”, ci troviamo di fronte a un giudizio sintetico sul profilo di rischio di quel preciso asset.
leggi tutto