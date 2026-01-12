Milano 11:49
Borsa: Andamento laterale per Francoforte (-0,05%)

Il DAX prende il via a 25.248,37 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Francoforte (-0,05%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice della Borsa di Francoforte, che riporta un cauto -0,05%, a quota 25.248,37 in apertura.
