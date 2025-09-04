Milano 13:12
41.951 +0,40%
Nasdaq 3-set
23.415 0,00%
Dow Jones 3-set
45.271 -0,05%
Londra 13:12
9.196 +0,20%
Francoforte 13:12
23.766 +0,73%

Borsa: Chiusura negativa per Hong Kong, in ribasso dell'1,10%

L'Indice Hang Seng termina a 25.065,34 punti

Seduta in calo per Hong Kong, che retrocede dell'1,10% e chiude a 25.065,34 punti.
