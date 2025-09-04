Milano 15:58
41.965 +0,43%
Nasdaq 15:58
23.446 +0,13%
Dow Jones 15:58
45.313 +0,09%
Londra 15:58
9.222 +0,48%
Francoforte 15:58
23.771 +0,75%

Borsa: Milano avanza dello 0,43% alle 16:00

Il FTSE MIB scambia a 41.966,4 punti

Milano riporta un modesto guadagno dello 0,43%, con 41.966,4 punti alle 16:00.
