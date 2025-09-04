Milano
17:35
41.990
+0,49%
Nasdaq
18:26
23.487
+0,31%
Dow Jones
18:26
45.483
+0,47%
Londra
17:35
9.217
+0,42%
Francoforte
17:35
23.770
+0,74%
Giovedì 4 Settembre 2025, ore 18.43
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Perde poco Parigi, in flessione dello 0,27%
Borsa: Perde poco Parigi, in flessione dello 0,27%
Il CAC40 archivia la giornata a 7.698,92 punti
In breve
,
Finanza
04 settembre 2025 - 17.43
Parigi segna un mediocre calo dello 0,27%, terminando gli scambi a 7.698,92 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Perde poco Parigi, in flessione dello 0,44%
Borsa: Seduta poco mossa per Parigi, in crescita dello 0,28%
Borsa: Seduta poco mossa per Parigi, in crescita dello 0,21%
Borsa: Seduta poco mossa per Parigi, in crescita dello 0,59%
Argomenti trattati
Parigi
(141)
Titoli e Indici
France Cac 40
-0,27%
Altre notizie
Borsa: Seduta poco mossa per Parigi, in crescita dello 0,59%
Borsa: Seduta poco mossa per Parigi, in crescita dello 0,29%
Borsa: Debole avvio per Parigi, in calo dello 0,33%
Borsa: Debole avvio per Parigi, in calo dello 0,38%
Borsa: Risultato negativo per Parigi, in flessione dello 0,76%
Borsa: Perde poco Francoforte, in flessione dello 0,23%
Guide
Come scegliere i titoli di Stato su cui investire
I titoli di Stato sono apprezzati dagli investitori perché consentono di impiegare i risparmi in uno strumento poco rischioso e ottenere un flusso di reddito, ma non tutti sono adatti per qualsiasi...
leggi tutto