Milano 17:35
43.990 -0,29%
Nasdaq 20:58
25.070 +0,01%
Dow Jones 20:58
48.060 -0,74%
Londra 17:35
9.685 -0,68%
Francoforte 17:35
24.077 -0,63%

Borsa: Perde poco Milano, in flessione dello 0,29%

Il FTSE MIB archivia la giornata a 43.990,48 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde poco Milano, in flessione dello 0,29%
Milano segna un mediocre calo dello 0,29%, terminando gli scambi a 43.990,48 punti.
Condividi
```