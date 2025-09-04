Milano
17:35
41.990
+0,49%
Nasdaq
20:46
23.564
+0,64%
Dow Jones
20:46
45.561
+0,64%
Londra
17:35
9.217
+0,42%
Francoforte
17:35
23.770
+0,74%
Giovedì 4 Settembre 2025, ore 21.03
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Piccolo spunto rialzista per il Dow Jones, in progresso dello 0,56% alle 19:30
Borsa: Piccolo spunto rialzista per il Dow Jones, in progresso dello 0,56% alle 19:30
Il Dow Jones passa di mano a 45.526,8 punti
In breve
,
Finanza
04 settembre 2025 - 19.30
L'indice dei giganti USA segna un modesto +0,56% alle 19:30 e allunga timidamente il passo a 45.526,8 punti.
Condividi
Argomenti trattati
USA
(426)
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
+0,64%
Guide
Come scegliere i titoli di Stato su cui investire
I titoli di Stato sono apprezzati dagli investitori perché consentono di impiegare i risparmi in uno strumento poco rischioso e ottenere un flusso di reddito, ma non tutti sono adatti per qualsiasi...
leggi tutto