Milano 17:35
41.990 +0,49%
Nasdaq 20:46
23.564 +0,64%
Dow Jones 20:46
45.561 +0,64%
Londra 17:35
9.217 +0,42%
Francoforte 17:35
23.770 +0,74%

Borsa: Piccolo spunto rialzista per il Dow Jones, in progresso dello 0,56% alle 19:30

Il Dow Jones passa di mano a 45.526,8 punti

In breve, Finanza
Borsa: Piccolo spunto rialzista per il Dow Jones, in progresso dello 0,56% alle 19:30
L'indice dei giganti USA segna un modesto +0,56% alle 19:30 e allunga timidamente il passo a 45.526,8 punti.
Condividi
```