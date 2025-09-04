Dubai Fashion Week, Le Twins debutta con la collezione SS26

(Teleborsa) -ha debuttato allacon la collezione SS26, presentata il 3 settembre 2025 nell'ambito del progetto La Moda Italiana Vol.2 in collaborazione con ITA – Italian Trade Agency."La partecipazione alla DFW – sottolineain una nota – rappresenta una tappa strategica nel percorso di crescita internazionale del brand che porta in passerella la propria filosofia distintiva. Il concept, voluto dalle sorelle Sara e Tania Testa, punta su durabilità e qualità, superando i tradizionali cicli stagionali per proporre 'capi glamour, unici, ricercati e personalizzati'. Nato dalla passione imprenditoriale delle fondatrici, ha saputo costruire un'identità forte nel segmento del lusso accessibile, combinando artigianalità italiana".Laorganizzata dall'dal primo al 6 settembre, rimane il principale hub fashion dell'area MENA e punto di riferimento per i 22 Paesi della Lega Araba, rappresentando una delle piattaforme più influenti a livello globale per il settore.