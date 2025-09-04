Francoforte: andamento rialzista per HeidelbergCement

compagnia del cemento tedesca

HeidelbergCement

DAX

big cementiero tedesco

(Teleborsa) - Balza in avanti la, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,58%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Analizzando lo scenario delsi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 194,3 Euro. Prima resistenza a 198,5. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 191,7.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)