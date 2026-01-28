Milano 15:21
45.094 -0,76%
Nasdaq 27-gen
25.940 0,00%
Dow Jones 27-gen
49.003 -0,83%
Londra 15:21
10.165 -0,42%
Francoforte 15:21
24.784 -0,44%

Francoforte: si concentrano le vendite su HeidelbergCement

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: si concentrano le vendite su HeidelbergCement
Sottotono la compagnia del cemento tedesca, che passa di mano con un calo del 2,89%.
Condividi
```