Milano 15:21
45.094 -0,76%
Nasdaq 27-gen
25.940 0,00%
Dow Jones 27-gen
49.003 -0,83%
Londra 15:21
10.165 -0,42%
Francoforte 15:21
24.784 -0,44%

Francoforte: performance negativa per HeidelbergCement

Migliori e peggiori
Francoforte: performance negativa per HeidelbergCement
(Teleborsa) - Composto ribasso per la compagnia del cemento tedesca, in flessione del 2,89% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di HeidelbergCement rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Le implicazioni di breve periodo del big cementiero tedesco sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 236,9 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 229,4. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 244,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```