Francoforte: performance negativa per HeidelbergCement

(Teleborsa) - Composto ribasso per la compagnia del cemento tedesca
, in flessione del 2,89% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il DAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di HeidelbergCement
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo del big cementiero tedesco
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 236,9 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 229,4. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 244,4.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)