Milano 13:14
41.952 +0,40%
Nasdaq 3-set
23.415 0,00%
Dow Jones 3-set
45.271 -0,05%
Londra 13:14
9.196 +0,20%
Francoforte 13:14
23.765 +0,72%

Francoforte: andamento sostenuto per RWE

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia energetica tedesca, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,18%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di RWE evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore tedesco di energia rispetto all'indice.


Lo status tecnico di RWE mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 34,37 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 34,95. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 34,02.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
