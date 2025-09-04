Milano 10:15
41.896 +0,27%
Nasdaq 3-set
23.415 0,00%
Dow Jones 3-set
45.271 -0,05%
Londra 10:15
9.184 +0,07%
Francoforte 10:15
23.696 +0,43%

Migliori e peggiori, Trasporti
Francoforte: si concentrano le vendite su Lufthansa
(Teleborsa) - Sottotono la compagnia aerea tedesca, che passa di mano con un calo del 2,00%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Lufthansa, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico del vettore aereo tedesco mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 7,48 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 7,638. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 7,42.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
