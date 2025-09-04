Milano 17:35
Giorgio Armani, scomparso a 91 anni: si apre la sfida sul futuro della sua eredità

(Teleborsa) - Con "infinito cordoglio" il Gruppo Armani ha annunciato la morte del suo fondatore Giorgio Armani, 91 anni compiuti lo scorso 11 luglio. Nell'annuncio l'azienda ha sottolineato che Armani fino all’ultimo rimasto instancabile motore creativo e manageriale della maison, lasciando dietro di sé non solo un patrimonio stilistico unico ma anche un’azienda che, per oltre cinquant’anni, ha incarnato la sua visione di indipendenza e rigore. Ora c'è da definire quale sarà il futuro del marchio.

Armani era rimasto l’unico azionista indipendente del gruppo, fondato negli anni ’70 insieme al compagno Sergio Galeotti, con un fatturato di 2,3 miliardi di euro nel 2024. Non avendo figli, aveva pianificato da tempo il passaggio generazionale, affidando la continuità del gruppo a una rete di familiari e collaboratori storici. La sorella Rosanna, le nipoti Silvana e Roberta, il nipote Andrea Camerana e l’uomo di fiducia Pantaleo Dell’Orco ricoprono già ruoli chiave all’interno della società e sono considerati i possibili eredi naturali. Secondo Reuters, inoltre, sul piano gestionale si possono considerare candidati interni anche Giuseppe Marsocci, Chief Commercial Officer, e Daniele Ballestrazzi, Chief Operating and Financial Officer. Maggiori dettagli sui piani di Giorgio Armani potrebbero però emergere nei prossimi giorni con l'apertura del testamento.

Per garantire stabilità al dopo-Armani, nel 2016 lo stilista aveva creato la Fondazione Giorgio Armani, con l’obiettivo di "tutelare la governance del patrimonio del Gruppo Armani". La fondazione, che oggi detiene una quota simbolica dello 0,1%, è destinata a incrementare il suo peso dopo la morte del fondatore. Tre fiduciari nominati da Armani guideranno l’ente, chiamato a bilanciare gli interessi familiari con la volontà di preservare l’indipendenza dell’azienda.

Oltre alla fondazione, Armani aveva introdotto un nuovo statuto societario, in vigore dal momento della sua scomparsa, che divide il capitale in categorie di azioni con differenti diritti di voto e poteri. Le regole riflettono un approccio "prudente alle acquisizioni" e contemplano, solo dopo cinque anni, la possibilità di una quotazione in Borsa, qualora la maggioranza del consiglio lo approvasse.

Nonostante il saldo patrimonio finanziario – con 570 milioni di euro di liquidità netta a fine 2024 – il gruppo Armani affronta un contesto complesso. I ricavi nel 2024 sono calati del 5%, a 2,3 miliardi, e l’EBITDA è sceso del 24% a 398 milioni. Un rallentamento in linea con il settore del lusso, dove i colossi francesi LVMH e Kering e competitor italiani come Prada dominano il mercato globale. Armani aveva risposto con investimenti mirati: il rinnovo delle boutique di New York e Milano, l’apertura del Palazzo Armani a Parigi e il rafforzamento dell’e-commerce interno.

Secondo il Bloomberg Billionaires Index, il patrimonio netto personale di Giorgio Armani ammonta a circa 9,5 miliardi di dollari, che lo rende una delle persone più ricche d'Italia.
