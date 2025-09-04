Giorgio Armani, scomparso a 91 anni: si apre la sfida sul futuro della sua eredità

(Teleborsa) - Con "infinito cordoglio" il Gruppo Armani
ha annunciato la morte del suo fondatore Giorgio Armani
, 91 anni compiuti lo scorso 11 luglio. Nell'annuncio l'azienda ha sottolineato che Armani fino all’ultimo rimasto instancabile motore creativo e manageriale della maison, lasciando dietro di sé non solo un patrimonio stilistico unico
ma anche un’azienda che, per oltre cinquant’anni, ha incarnato la sua visione di indipendenza
e rigore. Ora c'è da definire quale sarà il futuro del marchio.
Armani era rimasto l’unico azionista indipendente
del gruppo, fondato negli anni ’70 insieme al compagno Sergio Galeotti
, con un fatturato di 2,3 miliardi di euro
nel 2024. Non avendo figli, aveva pianificato da tempo il passaggio generazionale
, affidando la continuità del gruppo a una rete di familiari e collaboratori storici
. La sorella Rosanna, le nipoti Silvana e Roberta, il nipote Andrea Camerana e l’uomo di fiducia Pantaleo Dell’Orco ricoprono già ruoli chiave all’interno della società e sono considerati i possibili eredi naturali. Secondo Reuters, inoltre, sul piano gestionale si possono considerare candidati interni anche Giuseppe Marsocci
, Chief Commercial Officer, e Daniele Ballestrazzi
, Chief Operating and Financial Officer. Maggiori dettagli sui piani di Giorgio Armani potrebbero però emergere nei prossimi giorni con l'apertura del testamento
.
Per garantire stabilità al dopo-Armani, nel 2016 lo stilista aveva creato la Fondazione Giorgio Armani
, con l’obiettivo di "tutelare la governance del patrimonio del Gruppo Armani". La fondazione, che oggi detiene una quota simbolica dello 0,1%, è destinata a incrementare il suo peso dopo la morte del fondatore. Tre fiduciari
nominati da Armani guideranno l’ente, chiamato a bilanciare gli interessi familiari
con la volontà di preservare l’indipendenza dell’azienda
.
Oltre alla fondazione, Armani aveva introdotto un nuovo statuto societario
, in vigore dal momento della sua scomparsa, che divide il capitale in categorie di azioni con differenti diritti di voto e poteri. Le regole riflettono un approccio "prudente alle acquisizioni" e contemplano, solo dopo cinque anni, la possibilità di una quotazione in Borsa
, qualora la maggioranza del consiglio lo approvasse.
Nonostante il saldo patrimonio finanziario
– con 570 milioni di euro di liquidità netta a fine 2024 – il gruppo Armani affronta un contesto complesso. I ricavi nel 2024 sono calati del 5%, a 2,3 miliardi, e l’EBITDA è sceso del 24% a 398 milioni. Un rallentamento in linea con il settore del lusso
, dove i colossi francesi LVMH
e Kering
e competitor italiani come Prada
dominano il mercato globale. Armani aveva risposto con investimenti
mirati: il rinnovo delle boutique di New York e Milano, l’apertura del Palazzo Armani a Parigi e il rafforzamento dell’e-commerce interno.
Secondo il Bloomberg Billionaires Index
, il patrimonio netto personale di Giorgio Armani ammonta a circa 9,5 miliardi di dollari
, che lo rende una delle persone più ricche d'Italia.