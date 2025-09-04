Giorgio Armani, scomparso a 91 anni: si apre la sfida sul futuro della sua eredità

LVMH

Kering

(Teleborsa) - Con "infinito cordoglio" ilha annunciato la morte del suo fondatore, 91 anni compiuti lo scorso 11 luglio. Nell'annuncio l'azienda ha sottolineato che Armani fino all’ultimo rimasto instancabile motore creativo e manageriale della maison, lasciando dietro di sé non solo unma anche un’azienda che, per oltre cinquant’anni, ha incarnato la sua visione die rigore. Ora c'è da definire quale sarà il futuro del marchio.Armani era rimasto l’del gruppo, fondato negli anni ’70 insieme al compagno, con un fatturato dinel 2024. Non avendo figli, aveva pianificato da tempo il, affidando la continuità del gruppo a una. La sorella Rosanna, le nipoti Silvana e Roberta, il nipote Andrea Camerana e l’uomo di fiducia Pantaleo Dell’Orco ricoprono già ruoli chiave all’interno della società e sono considerati i possibili eredi naturali. Secondo Reuters, inoltre, sul piano gestionale si possono considerare candidati interni anche, Chief Commercial Officer, e, Chief Operating and Financial Officer. Maggiori dettagli sui piani di Giorgio Armani potrebbero però emergere nei prossimi giorni con l'apertura delPer garantire stabilità al dopo-Armani, nel 2016 lo stilista aveva creato la, con l’obiettivo di "tutelare la governance del patrimonio del Gruppo Armani". La fondazione, che oggi detiene una quota simbolica dello 0,1%, è destinata a incrementare il suo peso dopo la morte del fondatore. Trenominati da Armani guideranno l’ente, chiamato a bilanciare glicon la volontà di preservare l’Oltre alla fondazione, Armani aveva introdotto un, in vigore dal momento della sua scomparsa, che divide il capitale in categorie di azioni con differenti diritti di voto e poteri. Le regole riflettono un approccio "prudente alle acquisizioni" e contemplano, solo dopo cinque anni, la possibilità di una, qualora la maggioranza del consiglio lo approvasse.Nonostante il saldo– con 570 milioni di euro di liquidità netta a fine 2024 – il gruppo Armani affronta un contesto complesso. I ricavi nel 2024 sono calati del 5%, a 2,3 miliardi, e l’EBITDA è sceso del 24% a 398 milioni. Un rallentamento in linea con il, dove i colossi francesie competitor italiani comedominano il mercato globale. Armani aveva risposto conmirati: il rinnovo delle boutique di New York e Milano, l’apertura del Palazzo Armani a Parigi e il rafforzamento dell’e-commerce interno.Secondo il, il patrimonio netto personale di Giorgio Armani ammonta a circa, che lo rende una delle persone più ricche d'Italia.