Armani rinnova il Cda: entrano Bizzarri, Hooks e Moratti

(Teleborsa) - Il gruppo del lusso Armani
ha annunciato la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione
composto da otto membri, con tre posti destinati ai rappresentanti della famiglia. Nel board entrano figure di spicco del settore come Marco Bizzarri e John Hooks, oltre all’imprenditore Angelo Moratti.
Il CdA, ampliato rispetto ai sette membri precedenti, sarà guidato ancora da Pantaleo Dell’Orco
, compagno di lunga data di Giorgio Armani
. Accanto a lui, per la famiglia, siederanno Silvana Armani
e Andrea Camerana
. Confermato il ruolo di consigliere a Federico Marchetti
, fondatore di Yoox, mentre Giuseppe Marsocci
, nominato amministratore delegato il mese scorso, mantiene il seggio nel board.
Il riassetto della governance
arriva mentre gli eredi si preparano a cedere una quota del 15%
del gruppo entro 18 mesi, come previsto dal testamento
dello stilista. Tra i potenziali acquirenti con diritto di prelazione figurano LVMH
, L’Oréal
, EssilorLuxottica
e altri leader del settore.
La Fondazione Giorgio Armani
manterrà comunque almeno il 30% del capitale, assicurando continuità e salvaguardia della visione del fondatore.