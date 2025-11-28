Armani rinnova il Cda: entrano Bizzarri, Hooks e Moratti

LVMH

EssilorLuxottica

(Teleborsa) - Il gruppo del lussoha annunciato la nomina di un nuovocomposto da otto membri, con tre posti destinati ai rappresentanti della famiglia. Nel board entrano figure di spicco del settore come Marco Bizzarri e John Hooks, oltre all’imprenditore Angelo Moratti.Il CdA, ampliato rispetto ai sette membri precedenti, sarà guidato ancora da, compagno di lunga data di. Accanto a lui, per la famiglia, siederanno. Confermato il ruolo di consigliere a, fondatore di Yoox, mentre, nominato amministratore delegato il mese scorso, mantiene il seggio nel board.Il riassetto dellaarriva mentre gli eredi si preparano adel gruppo entro 18 mesi, come previsto daldello stilista. Tra i potenziali acquirenti con diritto di prelazione figuranoe altri leader del settore.Lamanterrà comunque almeno il 30% del capitale, assicurando continuità e salvaguardia della visione del fondatore.