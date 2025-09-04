Giustizia, ok del Cdm allo "scudo penale" per i medici

(Teleborsa) - Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo "" per i, che diventano perseguibili solo in caso di "". La misura è contenuta nel disegno di legge delega che riforma le professioni sanitarie e interviene anche sulla responsabilità professionale. "La norma mira a ridurre gli effetti perniciosi della cosiddetta medicina difensiva, che a sua volta è conseguente alle numerose e spesso infondate denunce nei confronti dei medici, con ricadute disastrose per l'efficienza del servizio sanitario e per la stessa salute dei cittadini" hanno spiegato il ministro della Salute,, e quello della Giustizia,"La, che costa mediamente 11 miliardi l'anno e allunga le liste d'attesa, infatti, induce i medici a prescrivere esami costosi, spesso inutili e invasivi, che non soltanto gravano sui bilanci delle ASL ma ritardano gli interventi sui malati realmente bisognosi, che non hanno l'ardire di prospettare ai medici eventuali azioni risarcitorie", hanno aggiunto i ministri.Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera anche al nuovo decreto sulla scuola che riforma l'. "Ci sonoda destinare al contratto del. È una misura una tantum, ma molto importante", ha inoltre annunciato il ministro dell'Istruzione e del merito,. Tra le misure anche la riduzione dei docenti impegnati nelle commissioni per gli esami. "Lediminuiscono da 7 a 5 la composizione - ha spiegato il ministro - ci sono dunque dei, questi risparmi saranno fra l'altro utilizzati per ladei futuri commissari. Una misura importante, chi va a fare il commissario per l'esame di maturità avrà una formazione specifica proprio per la delicatezza, anche affrontare un momento così significativo per i giovani, saper tener conto anche di tutte le sfumature psicologiche e quindi abbiamo deciso di avviare una formazione specifica. Tra l'altro contiamo anche di pagare di più i commissari che andranno a fare la maturità".“Abbiamo deciso di modificare l'in profondità – ha aggiunto Valditara –. Scompare lache aveva sollevato molte perplessità, molta ansia anche negli studenti, quindi un orale che diventa più serio e più sereno. Quattro materie decise a gennaio su cui si concentrerà l'esame orale".Infine, ok del Cdm anche ai disegni di legge delega per le riforme dell’ordinamento forense, dell’ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, e della disciplina degli ordinamenti professionali. "Il ruolo dei professionisti è fondamentale per il rilancio dell’Italia. Questo Governo ne riconosce da sempre la specificità, e ha scelto di approvare oggi un pacchetto di provvedimenti che era atteso da anni e che ha un obiettivo di fondo: promuovere il valore economico, culturale e sociale svolto nella nostra Nazione dal mondo delle libere professioni – ha dichiarato la presidente del Consiglio,–. Misure che nascono dal proficuo confronto con i professionisti e che rappresentano un ulteriore passo in avanti, perché puntano a valorizzare i diversi ambiti professionali, adeguando le leggi di settore ai cambiamenti della società, semplificando e sburocratizzando i processi, potenziando i percorsi formativi, agevolando l’accesso e aumentando l’attrattività"."Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione del Ddl di Riforma delle Professioni Ordinistiche, un comparto centrale e fondamentale per il Paese che merita di avere regole moderne che esaltino il valore sociale degli Ordini", ha commentatoPresidente di, l’associazione che riunisce 24 dei 28 Ordini.