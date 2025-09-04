Milano 17:35
Il governo dà il via libera anche alla riforma dell'esame di maturità. Approvati i disegni di legge per la riforma degli ordini.

Economia
Giustizia, ok del Cdm allo "scudo penale" per i medici
(Teleborsa) - Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo "scudo penale" per i medici, che diventano perseguibili solo in caso di "colpa grave". La misura è contenuta nel disegno di legge delega che riforma le professioni sanitarie e interviene anche sulla responsabilità professionale. "La norma mira a ridurre gli effetti perniciosi della cosiddetta medicina difensiva, che a sua volta è conseguente alle numerose e spesso infondate denunce nei confronti dei medici, con ricadute disastrose per l'efficienza del servizio sanitario e per la stessa salute dei cittadini" hanno spiegato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, e quello della Giustizia, Carlo Nordio.

"La medicina difensiva, che costa mediamente 11 miliardi l'anno e allunga le liste d'attesa, infatti, induce i medici a prescrivere esami costosi, spesso inutili e invasivi, che non soltanto gravano sui bilanci delle ASL ma ritardano gli interventi sui malati realmente bisognosi, che non hanno l'ardire di prospettare ai medici eventuali azioni risarcitorie", hanno aggiunto i ministri.

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera anche al nuovo decreto sulla scuola che riforma l'esame di maturità. "Ci sono 240 milioni di euro da destinare al contratto del personale della scuola. È una misura una tantum, ma molto importante", ha inoltre annunciato il ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara. Tra le misure anche la riduzione dei docenti impegnati nelle commissioni per gli esami. "Le commissioni diminuiscono da 7 a 5 la composizione - ha spiegato il ministro - ci sono dunque dei risparmi, questi risparmi saranno fra l'altro utilizzati per la formazione dei futuri commissari. Una misura importante, chi va a fare il commissario per l'esame di maturità avrà una formazione specifica proprio per la delicatezza, anche affrontare un momento così significativo per i giovani, saper tener conto anche di tutte le sfumature psicologiche e quindi abbiamo deciso di avviare una formazione specifica. Tra l'altro contiamo anche di pagare di più i commissari che andranno a fare la maturità".

“Abbiamo deciso di modificare l'orale in profondità – ha aggiunto Valditara –. Scompare la discussione sul documento che aveva sollevato molte perplessità, molta ansia anche negli studenti, quindi un orale che diventa più serio e più sereno. Quattro materie decise a gennaio su cui si concentrerà l'esame orale".

Infine, ok del Cdm anche ai disegni di legge delega per le riforme dell’ordinamento forense, dell’ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, e della disciplina degli ordinamenti professionali. "Il ruolo dei professionisti è fondamentale per il rilancio dell’Italia. Questo Governo ne riconosce da sempre la specificità, e ha scelto di approvare oggi un pacchetto di provvedimenti che era atteso da anni e che ha un obiettivo di fondo: promuovere il valore economico, culturale e sociale svolto nella nostra Nazione dal mondo delle libere professioni – ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni –. Misure che nascono dal proficuo confronto con i professionisti e che rappresentano un ulteriore passo in avanti, perché puntano a valorizzare i diversi ambiti professionali, adeguando le leggi di settore ai cambiamenti della società, semplificando e sburocratizzando i processi, potenziando i percorsi formativi, agevolando l’accesso e aumentando l’attrattività".

"Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione del Ddl di Riforma delle Professioni Ordinistiche, un comparto centrale e fondamentale per il Paese che merita di avere regole moderne che esaltino il valore sociale degli Ordini", ha commentato Rosario De Luca, Presidente di ProfessionItaliane, l’associazione che riunisce 24 dei 28 Ordini.
