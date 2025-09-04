Londra: calo per IAG

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per International Airlines
, che mostra un decremento dell'1,87%.
Il trend della compagnia aerea
mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE 100
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Le implicazioni di breve periodo di IAG
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 3,885 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 3,8. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 3,97.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)