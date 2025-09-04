Milano 13:16
41.960 +0,42%
Nasdaq 3-set
23.415 0,00%
Dow Jones 3-set
45.271 -0,05%
Londra 13:16
9.196 +0,20%
Francoforte 13:16
23.771 +0,75%

Londra: scambi in positivo per Frasers Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi in positivo per Frasers Group
Balza in avanti la holding attiva nella vendita al dettaglio di abbigliamento sportivo, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,21%.
Condividi
```