Milano 17:35
41.990 +0,49%
Nasdaq 18:27
23.479 +0,28%
Dow Jones 18:27
45.479 +0,46%
Londra 17:35
9.217 +0,42%
Francoforte 17:35
23.770 +0,74%

New York: allunga il passo Hewlett Packard Enterprise

Migliori e peggiori, In breve
New York: allunga il passo Hewlett Packard Enterprise
Brilla la società specializzata nello sviluppo di soluzioni e servizi IT per le aziende, che passa di mano con un aumento del 5,48%.
Condividi
```