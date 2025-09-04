New York: andamento rialzista per Amazon

(Teleborsa) - Balza in avanti il colosso dell'e-commerce
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,48%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Amazon
rispetto all'indice di riferimento.
Lo scenario tecnico del gigante delle vendite sul web
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 231,5 USD con area di resistenza individuata a quota 235,6. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 229,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)