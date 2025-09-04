New York: andamento rialzista per Amazon

colosso dell'e-commerce

(Teleborsa) - Balza in avanti il, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,48%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo scenario tecnico delmostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 231,5 USD con area di resistenza individuata a quota 235,6. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 229,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)