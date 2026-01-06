New York: balza in avanti Amazon

(Teleborsa) - Bene il colosso dell'e-commerce
, con un rialzo del 2,29%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Amazon
più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico del gigante delle vendite sul web
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 240,8 USD, mentre il primo supporto è stimato a 234. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 247,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)