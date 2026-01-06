Milano 17:35
45.753 -0,20%
Nasdaq 22:00
25.640 +0,94%
Dow Jones 22:00
49.462 +0,99%
Londra 17:35
10.123 +1,18%
Francoforte 17:36
24.892 +0,09%

New York: balza in avanti Amazon

(Teleborsa) - Bene il colosso dell'e-commerce, con un rialzo del 2,29%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Amazon più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico del gigante delle vendite sul web è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 240,8 USD, mentre il primo supporto è stimato a 234. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 247,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
