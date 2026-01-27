New York: balza in avanti Amazon

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il colosso dell'e-commerce
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,98%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Amazon
più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo del gigante delle vendite sul web
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 245,3 USD. Possibile una discesa fino al bottom 239,5. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 251.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
