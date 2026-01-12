Amazon, Antitrust riduce la sanzione a 752,4 milioni di euro

Amazon

(Teleborsa) - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato () haad, colosso statunitense dell'e-commerce e del cloud, adal precedente importo di 1,128 miliardi di euro.Col provvedimento di, l'Antitrust ha accertato che Amazon ha posto in essere unconsistente nell'aver condizionato l'ottenimento da parte dei venditori terzi sulla piattaforma di commercio elettronico di un insieme di vantaggi in termini di visibilità delle offerte e crescita delle vendite delle offerte dei venditori stessi, all'acquisto del servizio di logistica offerto da Amazon, denominato Logistica di Amazon. Unadi settembre 2025 ha parzialmente accolto il ricorso proposto da Amazon.