New York: netto calo registrato da Estee Lauder

(Teleborsa) - Si muove in perdita la società leader nei trattamenti anti-age
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,40% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Estee Lauder
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 90,77 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 86,43. L'equilibrata forza rialzista dell'azienda attiva nel mercato dei cosmetici
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 95,11.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)