Milano 17:35
41.990 +0,49%
Nasdaq 20:49
23.572 +0,67%
Dow Jones 20:49
45.574 +0,67%
Londra 17:35
9.217 +0,42%
Francoforte 17:35
23.770 +0,74%

New York: netto calo registrato da Estee Lauder

Migliori e peggiori
New York: netto calo registrato da Estee Lauder
(Teleborsa) - Si muove in perdita la società leader nei trattamenti anti-age, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,40% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Estee Lauder rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 90,77 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 86,43. L'equilibrata forza rialzista dell'azienda attiva nel mercato dei cosmetici è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 95,11.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```