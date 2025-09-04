New York: netto calo registrato da Estee Lauder

società leader nei trattamenti anti-age

Estee Lauder

S&P-500

azienda attiva nel mercato dei cosmetici

(Teleborsa) - Si muove in perdita la, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,40% sui valori precedenti.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 90,77 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 86,43. L'equilibrata forza rialzista dell'è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 95,11.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)