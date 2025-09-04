Milano 17:35
41.990 +0,49%
Nasdaq 18:30
23.479 +0,27%
Dow Jones 18:30
45.470 +0,44%
Londra 17:35
9.217 +0,42%
Francoforte 17:35
23.770 +0,74%

New York: seduta euforica per Bath & Body Works

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo, che mostra una salita bruciante del 3,89% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Bath & Body Works rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, Bath & Body Works è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 32,12 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 31,18. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 33,05.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
