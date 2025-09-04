New York: seduta euforica per Bath & Body Works

rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il, che mostra una salita bruciante del 3,89% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 32,12 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 31,18. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 33,05.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)