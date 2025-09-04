Milano 10:18
41.896 +0,27%
Nasdaq 3-set
23.415 0,00%
Dow Jones 3-set
45.271 -0,05%
Londra 10:18
9.183 +0,05%
Francoforte 10:18
23.692 +0,41%

PALLADIUM del 3/09/2025

Finanza
PALLADIUM del 3/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre

Balza in avanti il metallo prezioso, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,14%.

Le tendenza di medio periodo del palladio si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 1.166,5. Supporto stimato a 1.121,5. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 1.211,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
