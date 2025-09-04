PALLADIUM del 3/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre
Balza in avanti il metallo prezioso, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,14%.
Le tendenza di medio periodo del palladio si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 1.166,5. Supporto stimato a 1.121,5. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 1.211,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)