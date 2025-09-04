Parigi: sell-off per Sanofi

(Teleborsa) - A picco il gruppo farmaceutico francese
, che presenta un pessimo -8,87%.
La tendenza ad una settimana di Sanofi
è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve del colosso farmaceutico
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 80,27 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 77,18. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 83,36.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)