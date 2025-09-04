Milano 10:18
41.896 +0,27%
Nasdaq 3-set
23.415 0,00%
Dow Jones 3-set
45.271 -0,05%
Londra 10:18
9.183 +0,05%
Francoforte 10:18
23.692 +0,41%

Parigi: sell-off per Sanofi

Migliori e peggiori
Parigi: sell-off per Sanofi
(Teleborsa) - A picco il gruppo farmaceutico francese, che presenta un pessimo -8,87%.

La tendenza ad una settimana di Sanofi è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve del colosso farmaceutico rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 80,27 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 77,18. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 83,36.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```