Milano
17:35
41.990
+0,49%
Nasdaq
18:30
23.479
+0,27%
Dow Jones
18:30
45.470
+0,44%
Londra
17:35
9.217
+0,42%
Francoforte
17:35
23.770
+0,74%
Giovedì 4 Settembre 2025, ore 18.47
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: andamento sostenuto per il comparto immobiliare italiano
Piazza Affari: andamento sostenuto per il comparto immobiliare italiano
04 settembre 2025 - 17.00
Performance positiva per l'
indice delle società immobiliari in Italia
, che continua la giornata in aumento dell'1,19% rispetto alla chiusura precedente.
