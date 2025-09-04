Milano 17:35
41.990 +0,49%
Nasdaq 18:30
23.479 +0,27%
Dow Jones 18:30
45.470 +0,44%
Londra 17:35
9.217 +0,42%
Francoforte 17:35
23.770 +0,74%

Piazza Affari: andamento sostenuto per il comparto immobiliare italiano

Performance positiva per l'indice delle società immobiliari in Italia, che continua la giornata in aumento dell'1,19% rispetto alla chiusura precedente.
