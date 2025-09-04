Milano 13:18
Piazza Affari: calo per Mediobanca

(Teleborsa) - Retrocede l'istituto di piazzetta Cuccia, con un ribasso del 2,89%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di Mediobanca rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la banca d'affari italiana, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 18,86 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 19,63. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 18,58.

