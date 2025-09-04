Milano 16:00
41.974 +0,45%
Nasdaq 16:00
23.424 +0,04%
Dow Jones 16:00
45.323 +0,11%
Londra 16:00
9.223 +0,49%
Francoforte 16:00
23.767 +0,73%

Piazza Affari: giornata depressa per l'indice del settore alimentare italiano

Vendite diffuse sul comparto alimentare a Piazza Affari, che continua la giornata a 78.034,29 punti.
