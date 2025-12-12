Milano 10:21
43.987 +0,65%
Nasdaq 11-dic
25.687 0,00%
Dow Jones 11-dic
48.704 +1,34%
Londra 10:21
9.745 +0,43%
Francoforte 10:21
24.442 +0,61%

Piazza Affari: sotto i livelli della vigilia l'indice del settore alimentare italiano

Depressa il comparto alimentare a Piazza Affari, che scambia sotto i livelli della vigilia a 73.655,87 punti.
