Piazza Affari: il comparto sanitario italiano mostra un andamento leggermente negativo

In breve, Finanza, Indici settoriali
Si muove al ribasso l'indice delle aziende sanitarie, che perde lo 0,62%, scambiando a 206.123,98 punti.
