Milano 13:19
41.960 +0,42%
Nasdaq 3-set
23.415 0,00%
Dow Jones 3-set
45.271 -0,05%
Londra 13:19
9.195 +0,18%
Francoforte 13:19
23.773 +0,76%

Piazza Affari: scambi in positivo per Telecom Italia

Bene la compagnia telefonica, con un rialzo del 2,80%.
