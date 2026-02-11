Milano 9:28
Piazza Affari: andamento sostenuto per Telecom Italia

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia telefonica, con una variazione percentuale dell'1,95%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Telecom più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo dell'azienda telefonica classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,6335 Euro e primo supporto individuato a 0,6165. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,6505.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
