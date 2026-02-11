Milano 13:19
46.432 -0,79%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 13:19
10.434 +0,77%
Francoforte 13:18
24.962 -0,10%

Piazza Affari: andamento sostenuto per Telecom Italia

Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia telefonica, con una variazione percentuale dell'1,95%.
