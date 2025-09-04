Milano 13:19
41.960 +0,42%
Nasdaq 3-set
23.415 0,00%
Dow Jones 3-set
45.271 -0,05%
Londra 13:19
9.195 +0,18%
Francoforte 13:19
23.773 +0,76%

Piazza Affari: senza freni MFE B

(Teleborsa) - Brilla la società media e di comunicazione italiana, che passa di mano con un aumento del 5,09%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di MediaForEurope più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, MFE B è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 4,837 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,591. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 5,083.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
