Piazza Affari: senza freni MFE B

(Teleborsa) - Brilla la società media e di comunicazione italiana
, che passa di mano con un aumento del 5,09%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di MediaForEurope
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, MFE B
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 4,837 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,591. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 5,083.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)