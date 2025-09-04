Ryanair, aumentano dimensioni bagaglio gratuito a bordo dei voli

(Teleborsa) - Ryanair
ha comunicato di aver completato l'installazione dei suoi misuratori di bagaglio a mano
più grandi nei suoi 235 aeroporti in tutta Europa. A partire da oggi, giovedì 4 settembre, i passeggeri che volano con Ryanair possono portare con sé una borsa personale più grande e gratuita
(40 x 30 x 20 cm), che è il 33% più grande
del bagaglio a mano gratuito standard dell'UE
(40 x 30 x 15 cm).
Ryanair consente a ciascun passeggero di portare a bordo 1 bagaglio a mano gratuito
, ma queste borse devono essere in grado di essere inserite sotto il sedile di ogni passeggero. I passeggeri che vogliono portare in cabina il classico trolley, considerato bagaglio a mano extra, sono tenuti acquistare il servizio di imbarco prioritario di Ryanair.