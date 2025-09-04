Milano 10:20
Ryanair, aumentano dimensioni bagaglio gratuito a bordo dei voli

Finanza, Trasporti
(Teleborsa) - Ryanair ha comunicato di aver completato l'installazione dei suoi misuratori di bagaglio a mano più grandi nei suoi 235 aeroporti in tutta Europa. A partire da oggi, giovedì 4 settembre, i passeggeri che volano con Ryanair possono portare con sé una borsa personale più grande e gratuita (40 x 30 x 20 cm), che è il 33% più grande del bagaglio a mano gratuito standard dell'UE (40 x 30 x 15 cm).

Ryanair consente a ciascun passeggero di portare a bordo 1 bagaglio a mano gratuito, ma queste borse devono essere in grado di essere inserite sotto il sedile di ogni passeggero. I passeggeri che vogliono portare in cabina il classico trolley, considerato bagaglio a mano extra, sono tenuti acquistare il servizio di imbarco prioritario di Ryanair.
