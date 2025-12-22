Predict, attribuite 251.500 azioni ordinarie nell'ambio del piano di stock grant

Predict

(Teleborsa) -ha fatto sapere che sono state251.500 azioni ordinarie in attuazione del piano di stock grant denominatoapprovato dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti lo scorso 24 aprile.Le suddette azioni assegnate sono azioni di nuova emissione, in esecuzione dell’aumento di capitale gratuito deliberato dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 24 aprile 2025 a servizio del piano stesso.Il Piano di Stock Grant 2025 è rivolto aper la realizzazione degli obiettivi di crescita e di sviluppo di Predict.Il Cda ha altresì deliberato di(“lock up”) previsto originariamente dal Piano di Stock Grant 2025 nella durata di 24 mesi a partire dalla data di assegnazione.Il capitale sociale della Società risulterà pertanto aumentato, a titolo gratuito e attraverso l’utilizzo di riserve, per complessivi 4.361,07 euro, da 130.390,00 a 134.751,07 euro, corrispondente a 7.771.000 azioni, prive di valore nominale, suddivise in 5.821.000 azioni ordinarie, 150.000 azioni PAS e 1.800.000 azioni a voto plurimo.