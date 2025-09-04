Salesforce, fatturato e utili in crescita oltre le stime nel 2Q26 ma guidance cauta per 3Q26 e FY26

(Teleborsa) - Salesforce
ha pubblicato previsioni deludenti, nonostante gli utili e il fatturato abbiano superato le stime per il secondo trimestre 2025-2026.
L'azienda di San Francisco ha chiuso il secondo trimestre con ricavi a 10,24 miliardi di dollari in aumento del 10%
rispetto ai 9,33 miliardi del pari periodo dell'anno precedente. L'utile netto è salito del 32% a 1,89 miliardi, ovvero 1,96 dollari per azione
, rispetto agli 1,43 miliardi, ovvero 1,47 dollari per azione, di un anno fa.
Il consenso raccolto da LSEG indicava ricavi di 10,14 miliardi e un utile per azione rettificato di 2,78 dollari
a fronte dei 2,91 dollari consuntivati.
Per il terzo trimestre
, il management ha previsto un utile per azione rettificato compreso tra 2,84 e 2,86 dollari, su un fatturato compreso tra 10,24 e 10,29 miliardi
. Gli analisti intervistati da LSEG avevano previsto 2,85 dollari per azione su un fatturato di 10,29 miliardi.
Salesforce ha mantenuto le sue previsioni di fatturato per l'intero anno
, ma ora prevede utili in crescita. L'azienda punta a un utile rettificato per azione compreso tra 11,33 e 11,37 dollari su un fatturato compreso tra 41,1 e 41,3 miliardi
. La stima di consenso di LSEG era di 11,31 dollari di utile per azione e 41,2 miliardi di dollari di fatturato. Le previsioni di maggio includevano un utile rettificato per azione compreso tra 11,27 e 11,33 dollari.
La società sta affrontando difficoltà nella vendita di prodotti di marketing e commercio e una crescita più lenta della sua base di scadenza, ha dichiarato Robin Washington, presidente e direttore operativo e finanziario dell'azienda, durante la conference call con gli analisti.
Salesforce ha annunciato un incremento di 20 miliardi di dollari al suo programma di buy back
, portando il totale a 50 miliardi.
Il titolo ha chiuso la seduta di ieri in rialzo del 1,4%, mentre è in calo del 6,3% nel Pre Market.