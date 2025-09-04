Salesforce, fatturato e utili in crescita oltre le stime nel 2Q26 ma guidance cauta per 3Q26 e FY26

Salesforce

(Teleborsa) -ha pubblicato previsioni deludenti, nonostante gli utili e il fatturato abbiano superato le stime per il secondo trimestre 2025-2026.L'azienda di San Francisco ha chiuso il secondo trimestre conrispetto ai 9,33 miliardi del pari periodo dell'anno precedente. L', rispetto agli 1,43 miliardi, ovvero 1,47 dollari per azione, di un anno fa.Il consenso raccolto daa fronte dei 2,91 dollari consuntivati.Per il, il management ha. Gli analisti intervistati da LSEG avevano previsto 2,85 dollari per azione su un fatturato di 10,29 miliardi.Salesforce ha mantenuto le sue previsioni di fatturato per l', ma ora prevede utili in crescita. L'azienda punta a un. La stima di consenso di LSEG era di 11,31 dollari di utile per azione e 41,2 miliardi di dollari di fatturato. Le previsioni di maggio includevano un utile rettificato per azione compreso tra 11,27 e 11,33 dollari.La società sta affrontando difficoltà nella vendita di prodotti di marketing e commercio e una crescita più lenta della sua base di scadenza, ha dichiarato Robin Washington, presidente e direttore operativo e finanziario dell'azienda, durante la conference call con gli analisti.Salesforce ha annunciato un, portando il totale a 50 miliardi.Il titolo ha chiuso la seduta di ieri in rialzo del 1,4%, mentre è in calo del 6,3% nel Pre Market.