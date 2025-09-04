Sanofi affonda in Borsa dopo risultati sotto attese del farmaco per dermatite atopica

(Teleborsa) - Seduta da dimenticare
sulla Borsa di Parigi per Sanofi
, colosso farmaceutico francese, nonostante il suo farmaco in fase di sviluppo Amlitelimab
abbia raggiunto tutti gli endpoint primari e secondari chiave nello studio di fase 3 COAST 1 su adulti e adolescenti con dermatite atopica.
Amlitelimab, somministrato ogni quattro settimane o ogni 12 settimane, ha dimostrato un'efficacia statisticamente significativa e clinicamente significativa
nella clearance cutanea e nella gravità della malattia rispetto al placebo alla settimana 24, con un'efficacia in progressivo aumento durante il periodo di trattamento.
Tuttavia, gli analisti di JPMorgan
hanno osservato che, sebbene Amlitelimab abbia raggiunto tutti gli endpoint primari e secondari, i suoi parametri di efficacia sono inferiori alle aspettative e più deboli rispetto a Dupixent
della stessa azienda.
Sanofi ha anche comunciato che nuovi dati provenienti da 31 abstract che evidenziano il potenziale dei farmaci approvati e in fase di sviluppo di Sanofi per colmare le lacune critiche nella cura delle malattie respiratorie infiammatorie croniche saranno presentati al Congresso Internazionale
della European Respiratory Society (ERS).Sanofi
registra una flessione del 9,15%
rispetto alla vigilia, attestandosi a 78,24 euro e risultando il peggior titolo del CAC 40 nella seduta odierna. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 77,02 e successiva a quota 75,81. Resistenza a 80,11.