Sanofi affonda in Borsa dopo risultati sotto attese del farmaco per dermatite atopica

(Teleborsa) -sulla Borsa di Parigi per, colosso farmaceutico francese, nonostante il suo farmaco in fase di sviluppoabbia raggiunto tutti gli endpoint primari e secondari chiave nello studio di fase 3 COAST 1 su adulti e adolescenti con dermatite atopica.Amlitelimab, somministrato ogni quattro settimane o ogni 12 settimane, ha dimostratonella clearance cutanea e nella gravità della malattia rispetto al placebo alla settimana 24, con un'efficacia in progressivo aumento durante il periodo di trattamento.Tuttavia, gli analisti dihanno osservato che, sebbene Amlitelimab abbia raggiunto tutti gli endpoint primari e secondari, i suoi parametri di efficacia sonodella stessa azienda.Sanofi ha anche comunciato che nuovi dati provenienti da 31 abstract che evidenziano il potenziale dei farmaci approvati e in fase di sviluppo di Sanofi per colmare le lacune critiche nella cura delle malattie respiratorie infiammatorie croniche saranno presentati aldella European Respiratory Society (ERS).registra unarispetto alla vigilia, attestandosi a 78,24 euro e risultando il peggior titolo del CAC 40 nella seduta odierna. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 77,02 e successiva a quota 75,81. Resistenza a 80,11.