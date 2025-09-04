Sustainability week al via: dalla sicurezza delle reti alle sfide dell'intelligenza artificiale

(Teleborsa) - E' ufficialmente cominciata la "", l'appuntamento annuale di rilievo internazionale, organizzato da Euronext, interamente dedicato allaIl Panel che ha inaugurato l'evento, dal titolo "", ha esplorato le principali sfide e opportunità legate all'evoluzione del mix energetico, il ruolo strategico delle multi-utility nel processo di transizione e l'innovazione delle infrastrutture fisiche. Al centro della discussione lo, l'e lain un contesto in continua evoluzione, oltre alla nuova esigenza legata ai, che per via dei server dedicati all'stanno diventando sempre più energivori. Ospiti dell'evento Renato Mazzoncini, CEO di A2A, Josef Gostner, Chairman & CEO di Alerion Clean Power, Cristian Fabbri, Executive Chairman di Hera, Paolo Gallo, CEO di Italgas, insieme a Luca Matrone, Head of Industry Energy di Intesa Sanpaolo IMI e Luca Dal Fabbro, Executive Chairman di Iren."Il, dell'energia e della difesa è molto importante per il mercato azionario italiano, con quasie unadi mercato di" ha dichiarato Patrizia Celia, Head of Large Caps, Investment Vehicles di Borsa Italiana a conclusione dell'evento ", all'interno della Federazione Euronext,insieme alla Francia, pari a 21. Questo settore rappresenta quasi". Il settore è quindi un importante driver di crescita per il paese, e gli investimenti costituiscono anche un valore aggiunto per la protezione del territorio, come continua Celia: "Gli investimenti nelle infrastrutture sono un importante strumento di politica economica. Essi, fornendo alle imprese un mix energetico che supporta la decarbonizzazione e offre accesso a prezzi competitivi. Per finanziare questi progetti è cruciale una, ma oltre alle risorse pubbliche, è necessario attivare il mercato dei capitali attraverso l'emissione di bond, gli aumenti di capitale e la eventuale privatizzazione di utility e multi-utility locali".Se la sinergia tra aziende e governo è quindi fondamentale per un asset strategico come quello delle utility, è altrettanto importante selezionare le aziende e le tipologie di investimento, anche nell'ottica dellelegate all'intelligenza artificiale e quindi dei datacenter, ambito che sta diventando sempre più energivoro, come ha specificato Celia: "Gli investimenti necessari si dividono in due categorie: l'e lo. Il giusto equilibrio tra le fonti energetiche e l'allocazione del capitale per il futuro sono fattori critici. Tra le sfide future affrontate nel dibattito, figurano anche l'aumento del consumo energetico da parte dei data center e dell'intelligenza artificiale".Il ruolo e l'impegno di Euronext in questo scenario è chiaro, come specificato Fabrizio Testa, Amministratore Delegato di Borsa Italiana: "Il, specialmente quelle che operano nel settore delle infrastrutture, che sono pronte ad affrontare le grandi sfide della transizione. Iad affrontare queste sfide, ma ci vuole ovviamene il capitale per finanziare i loro progetti".