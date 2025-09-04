USA, licenziamenti in aumento ad agosto guidati da aziende farmaceutiche e finanziarie

(Teleborsa) - In aumento inel mese di2025. Secondo il rapporto Challenger, Gray & Christmas, le principali società statunitensi hanno rilevato un taglio di. Il dato rivela una crescita del 39% rispetto al mese precedente, quando si erano registrati 62.075 licenziamenti, e un aumento del 13% rispetto allo stesso periodo del 2024 (75.891).Il totale diè stato il, quando furono registrati 115.762 tagli di posti di lavoro. Dopo il 2020, si tratta del totale di agosto più alto dal 2008, anno della Grande Recessione, quando furono annunciati 88.736 tagli. Agosto segna la sesta volta quest'anno che il totale dei tagli di posti di lavoro ha superato quello del mese corrispondente dell'anno precedente., le aziende hanno annunciato 892.362 tagli di posti di lavoro, il, quando ne furono annunciati 1.963.458. Si tratta di un aumento del 66% rispetto ai 536.421 tagli di posti di lavoro annunciati nei primi otto mesi dell'anno scorso e del 17% rispetto al totale dell'intero anno 2024 di 761.358."Dopo l'impatto del DOGE sul governo federale, i datori di lavoro citano fattori economici e di mercato come causa dei licenziamenti. Quest'anno abbiamo anche assistito a un'rispetto allo scorso anno", ha affermato Andrew Challenger, Vicepresidente Senior ed esperto del lavoro di Challenger, Gray & Christmas.Lehanno annunciato l'intenzione di tagliare 19.112 posti di lavoro ad agosto, per un totale di 22.433. Si tratta di un aumento del 142% rispetto ai 9.254 tagli registrati in questo settore nello stesso periodo dell'anno scorso. Il settore sta affrontando una crescente concorrenza con la scadenza dei brevetti, e al contempo si sta rifocalizzando su prodotti più redditizi. Molte di queste aziende stanno inoltre implementando l'intelligenza artificiale, causando ristrutturazioni e perdita di posti di lavoro.Lehanno annunciato 18.092 tagli di posti di lavoro ad agosto, per un totale di 44.986, in aumento del 27% rispetto ai 35.526 tagli annunciati fino ad agosto 2024. "L'incertezza economica e la volatilità del mercato hanno aumentato la pressione sulle aziende del settore finanziario affinché stringano la cinghia", ha affermato Challenger.