Milano 16:02
41.969 +0,44%
Nasdaq 16:02
23.413 -0,01%
Dow Jones 16:02
45.324 +0,12%
Londra 16:02
9.224 +0,50%
Francoforte 16:02
23.767 +0,73%

Vola a Piazza Affari il comparto media dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Vola a Piazza Affari il comparto media dell'Italia
Si muove con il vento in poppa l'indice media italiano, che arriva a 10.421,16 punti.
Condividi
```