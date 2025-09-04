Milano 13:20
41.956 +0,41%
Nasdaq 3-set
23.415 0,00%
Dow Jones 3-set
45.271 -0,05%
Londra 13:20
9.194 +0,18%
Francoforte 13:20
23.774 +0,76%

Vola a Piazza Affari MFE A

Migliori e peggiori, In breve
Vola a Piazza Affari MFE A
Brillante rialzo per la società media e di comunicazione italiana, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,20%.
Condividi
```