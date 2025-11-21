Milano 13:54
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per MFE A

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società media e di comunicazione italiana, con una variazione percentuale dell'1,91%.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di MediaForEurope rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


La situazione di medio periodo di MFE A resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 3,137 Euro. Supporto visto a quota 3,039. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 3,235.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
