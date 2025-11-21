Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per MFE A

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società media e di comunicazione italiana
, con una variazione percentuale dell'1,91%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di MediaForEurope
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La situazione di medio periodo di MFE A
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 3,137 Euro. Supporto visto a quota 3,039. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 3,235.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)