Amsterdam: risultato positivo per ArcelorMittal

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di acciaio
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,47%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ArcelorMittal
più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di medio periodo di ArcelorMittal
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 29,27 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 29,85, mentre il primo supporto è stimato a 28,69.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)