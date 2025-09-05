Milano 11:22
Amsterdam: risultato positivo per ArcelorMittal

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di acciaio, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,47%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ArcelorMittal più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di medio periodo di ArcelorMittal ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 29,27 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 29,85, mentre il primo supporto è stimato a 28,69.

