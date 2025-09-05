Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 4/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre
Modesto recupero sui valori precedenti per il derivato italiano, che conclude in progresso dello 0,54%.
Le implicazioni di medio periodo del Future sul FTSE MIB confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 42.390 con primo supporto visto a 41.710. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 41.400.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)