Milano 9:07
42.011 +0,05%
Nasdaq 4-set
23.633 0,00%
Dow Jones 4-set
45.621 +0,77%
Londra 9:07
9.224 +0,08%
23.816 +0,19%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 4/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre

Modesto recupero sui valori precedenti per il derivato italiano, che conclude in progresso dello 0,54%.

Le implicazioni di medio periodo del Future sul FTSE MIB confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 42.390 con primo supporto visto a 41.710. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 41.400.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
