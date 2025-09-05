Milano
15:28
41.919
-0,17%
Nasdaq
4-set
23.633
0,00%
Dow Jones
4-set
45.621
+0,77%
Londra
15:28
9.247
+0,33%
Francoforte
15:28
23.782
+0,05%
Venerdì 5 Settembre 2025, ore 15.45
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dello 0,88%
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dello 0,88%
L'indice del listino high-tech USA prende il via a 23.841,98 punti
In breve
,
Finanza
05 settembre 2025 - 15.33
Balza in avanti il Nasdaq-100, in crescita dello 0,88%, dopo aver esordito a quota 23.841,98.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,29%
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,93%
Borsa: Frazionale rialzo per il Nasdaq-100 che porta a casa un mediocre +0,32%
Borsa: Frazionale rialzo per il Nasdaq-100 che porta a casa un mediocre +0,58%
Argomenti trattati
Nasdaq 100
(93)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
0,00%
Altre notizie
Borsa: Seduta rialzista per il Nasdaq-100, in guadagno dello 0,79%
Borsa: Modesto profit per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,40%
Borsa: Modesto profit per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,23%
Borsa: Modesto profit per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,53%
Borsa: Il Nasdaq-100 avanza dello 0,21% alle 19:30
Borsa: Giornata positiva per il Nasdaq-100, in rialzo dello 0,95%
Guide
Sistemi di pagamento: quanti sono, quali sono e come funzionano
Carte, wallet digitali, bonifici, POS, BNPL, buoni pasto, pagamenti da smartphone e in-car: i sistemi di pagamento oggi sono numerosi e sempre più integrati nella vita quotidiana.
leggi tutto