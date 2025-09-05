Milano 15:28
41.919 -0,17%
Nasdaq 4-set
23.633 0,00%
Dow Jones 4-set
45.621 +0,77%
Londra 15:28
9.247 +0,33%
Francoforte 15:28
23.782 +0,05%

Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dello 0,88%

L'indice del listino high-tech USA prende il via a 23.841,98 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dello 0,88%
Balza in avanti il Nasdaq-100, in crescita dello 0,88%, dopo aver esordito a quota 23.841,98.
Condividi
```